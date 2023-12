TAURON Liga: #VolleyWrocław - Grupa Azoty Akademia Tarnów. Relacja i wynik na żywo

Czas na starcie dwóch zespołów dołu tabeli TAURON Ligi. Tym razem #VolleyWrocław podejmie zespół z Tarnowa, który liczy na poprawę słabych wyników w ostatnich spotkaniach.

Wrocławianki wracają do optymalnej formy i notują kolejne punkty. Tak było w meczach z UNI Opole oraz beniaminkiem z Mielca. Zespół z Dolnego Śląska ma na koncie 12 punktów po jedenastu kolejkach i chce nawiązać kontakt ze środkiem tabeli.



Zespół z Tarnowa musi się bronić przed spadkiem, bowiem wyniki nie nastrajają pozytywnie. Tylko dwa punkty przewagi nad ekipą z Mielca oraz sześć "oczek" straty do kolejnej drużyny z Bydgoszczy to wynik co najmniej niesatysfakcjonujący.



Relacja i wynik na żywo meczu #VolleyWrocław - Grupa Azoty Akademia Tarnów od godz. 19:00 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport