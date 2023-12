Zarząd klubu zareagował! Trener zwolniony

Ottawa Senators, klub hokejowej ligi NHL, zwolnił w poniedziałek trenera D.J. Smitha. Nastąpiło to dzień po czwartej porażce zespołu z rzędu z Vegas Golden Knights. Pracę stracił też asystent szkoleniowca David Payne.

"Senatorowie" po 26 meczach bieżących rozgrywek mają bilans 11 zwycięstw oraz 15 porażek i są najgorszą drużyną Konferencji Wschodniej.

Dla 46-letniego Smitha był to piąty sezon z drużyną. Za jego kadencji Senators nie udało się awansować do play off.

Władze klubu mianowały 71-letniego Jacquesa Martina tymczasowym trenerem, podczas gdy Daniel Alfredsson, były kapitan Senators, w których barwach rozegrał 17 sezonów, został jego asystentem.

Martin poprzednio trenował "Senatorów" w latach 1996-2004. W tym okresie drużyna ośmiokrotnie awansowała do play off.

AA, PAP