Gwiazda ma romans z trenerem i... poważne kłopoty! Sensacyjna prawda wyszła na jaw (ZDJĘCIA)

Gritsch to doświadczona narciarka alpejka, która ma na koncie m.in. wicemistrzostwo świata zdobyte w Are w 2019 roku. W sporcie juniorskim również szło jej równie dobrze, o czym świadczy pięć wywalczonych medali. Jeszcze niedawno Austriaczka informowała fanów o powrocie do zawodów. Tymczasem po kilku tygodniach musiała zamieścić kolejny komunikat. Tym razem znacznie bardziej zaskakujący.

- Podążanie za głosem serca czasami oznacza podążanie nowymi ścieżkami. Ze względu na sytuację prywatną między moim zaufanym trenerem Florianem Stenggiem a mną nasza współpraca w zespole OSV nie mogła być kontynuowana - napisała na Instagramie.

Dodała też, że jej współpraca ze Stenggiem będzie kontynuowana poza strukturami austriackiej federacji. Zamierza oczywiście reprezentować swój kraj.

Do całej sprawy odnieśli się członkowie związku. Jego szef Herbert Mandl przyznał, że Stengg nie mógł kontynuować pracy, gdyż byłoby to niesprawiedliwe w stosunku do innych sportowców. Z kolei sekretarz generalny Christian Scherer dodał, że zakończenie współpracy nastąpiło w najlepszy możliwy sposób.

