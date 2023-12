Lechia Gdańsk wyjedzie na zgrupowanie do Turcji

Piłkarze Lechii rozpoczną przygotowania do rundy wiosennej Fortuna 1 Ligi w piątek 5 stycznia. W przerwie zimowej gdańszczanie pojadą na zgrupowanie do Turcji, w planie są również trzy krajowe mecze kontrolne.

Na początku zawodnicy Lechii przejdą badania wydolnościowe i szybkościowe, a pierwszy trening zaplanowano na poniedziałek 8 stycznia. Pięć dni później rozegrają pierwszy sparing z Chojniczanką Chojnice, a 19 stycznia zmierzą się z także występującą w 2. lidze Radunią Stężyca.

Zobacz także: Takich ludzi i trenerów jak Wojciech Łazarek już nie ma

Dzień po spotkaniu biało-zieloni wyjadą na zgrupowanie do Turcji – w Larze przebywać będą do 2 lutego, a po powrocie do Polski czeka ich jeszcze mecz kontrolny z zamykającą tabelę drugiej ligi Olimpią Grudziądz.

Lechia, spadkowicz z ekstraklasy, plasuje się na czwartej pozycji. W 19 spotkaniach podopieczni trenera Szymona Grabowskiego zdobyli 32 punkty, na co złożyło się dziewięć zwycięstw oraz po pięć remisów i porażek, bramki 26-17.

W inauguracyjnej potyczce rundy wiosennej biało-zieloni podejmą w lutym także zdegradowaną z najwyższej klasy Wisłę Płock, z którą na początku sierpnia zremisowali na wyjeździe 1:1.

RM, PAP