Motorowodne MŚ i ME w 2024 roku w Polsce!

- Nie jesteśmy zaskoczeni, jak wygląda ten kalendarz, bo kilka tygodni temu podczas Kongresu Międzynarodowej Unii Motorowodnej w Amsterdamie dopinaliśmy jego szczegóły. Nie chcieliśmy jednak ścigać się w ogłoszeniu tych dobrych wiadomości dla polskich kibiców ze światową federacją. Najważniejsze, że kolejny raz mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy odbędą się w Polsce. To potwierdzenie, że jesteśmy cenieni jako niezawodny i sprawny organizator dużych zawodów tytularnych – mówi Tomasz Wencel, wiceprezes Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

– Chodzież, Żnin, Rogoźno i Augustów to doskonale znane lokalizacje zawodnikom i kibicom sportu motorowodnego na całym świecie. Nasz związek na miejscu jak zawsze będzie miał ogromne wsparcie lokalnych klubów i samorządów, które wcielą się w role organizatorów wykonawczych mistrzostw. Współpracujemy od lat i mamy do siebie pełne zaufanie. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Państwa na te piękne imprezy. Wasz doping przyda się na pewno reprezentantom Polski, którzy w każdym z wymienionych miejsc mają szanse stanąć na podium. W końcu to sportowcy z potwierdzoną międzynarodową klasą – dodaje przedstawiciel PZMWiNW.

Przypomnijmy, że w kończącym się 2023 roku sportowcy startujący w zawodach tytularnych z licencjami Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego zdobyli aż 14 medali MŚ i ME. Na ten znakomity wynik złożyło się 8 medali zawodników w sporcie motorowodnym, 3 medale skuterzystów wodnych i 3 medale reprezentantów Polski w wakeboardzie.

Imprezy tytularne w randze MŚ i ME, które odbędą się w Polsce w 2024 rok:

08-09.06.2024, Chodzież

Motorowodne Mistrzostwa Europy w klasie OSY400 i klasie GT30, eliminacja Międzynarodowych Motorowodnych Mistrzostw Polski

28-30.06.2024, Żnin

3. eliminacja motorowodnych Mistrzostw Świata w Formule 125, Formule 250, Formule 500, eliminacja Międzynarodowych Motorowodnych Mistrzostw Polski

28-29.09.2024, Rogoźno

Motorowodne Mistrzostwa Europy w Formule 500, eliminacja Międzynarodowych Motorowodnych Mistrzostw Polski

data do potwierdzenia, Augustów

2. eliminacja Motorowodnych Mistrzostwa Świata Endurance

PZMWiNW / motorowodniacy.org