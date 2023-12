Dwa razy prowadzili 3:0 i przegrali oba mecze! PZPN wydał komunikat

O zamieszaniu wokół Hutnika zrobiło się głośno na początku listopada. Chodziło o dwa mecze z rzędu w 2. lidze (trzeci poziom rozgrywek), z rezerwami Lecha Poznań i Kotwicą Kołobrzeg, w których krakowski zespół prowadził po godzinie gry 3:0, ale oba... przegrał. Pierwszy z nich 3:4, a drugi 3:5.

Działacze Hutnika zawiesili wówczas w prawach zawodnika pierwszego zespołu dwóch piłkarzy - Dawida Kubowicza i Kamila Wengera. Z drugim z nich, jak dodano w komunikacie z 7 listopada, kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron.

Jednocześnie zwrócono się do Adama Gilarskiego z prośbą o weryfikację pod kątem ewentualnego match-fixingu (czyli ustawiania przebiegu i wyniku meczów, np. będących przedmiotem zakładów bukmacherskich). W kolejnym oświadczeniu tego dnia władze klubu zaznaczyły jednak, iż nie podejrzewają piłkarzy i nie posiadają żadnych dowodów na to, że doszło do ustawiania wyników.

We wtorek PZPN opublikował komunikat, odnoszący się do całej sprawy.

"W związku z zawiadomieniem klubu Hutnik Kraków o podejrzanych wynikach w dwóch meczach piłkarskich 2. Ligi: 29.10.2023 r. z Lechem Poznań II (3:4) oraz 5.11.2023 r. z Kotwicą Kołobrzeg (3:5), Rzecznik Dyscyplinarny PZPN przeprowadził szczegółowe postępowanie wyjaśniające" - przypomniano.

"Uzyskane z firm monitorujących zakłady bukmacherskie jednoznaczne informacje i raporty wykazały, że zarówno na rynkach azjatyckich, jak i lokalnie na rynku legalnie działających bukmacherów w Polsce, Słowacji oraz Czechach nie odnotowano żadnych podejrzanych zakładów bukmacherskich, w szczególności w zakładach live na zmianę wyniku i przegraną Hutnika pomimo wcześniejszego wysokiego prowadzenia w tych meczach" - dodano w komunikacie na stronie federacji.

Jak podkreślił PZPN, "(...) Komisja Dyscyplinarna uwzględniła wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN o odmowę wszczęcia postępowania w sprawie podejrzenia match-fixingu w związku z meczami Hutnika Kraków".

Dodano ponadto, iż postępowanie "w sprawie zawieszenia przez klub Hutnik Kraków zawodnika Dawida Kubowicza również zostało zakończone".

Hutnik w rozgrywkach 2. ligi zajmuje obecnie 6. miejsce.

RM, PAP