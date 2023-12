Skorża zabrał głos przed starciem z Guardiolą. Wspomniał, jak poznał Katalończyka

- Poznałem trenera Guardiolę 15 lat temu, kiedy rozgrywał pierwszy sezon w Barcelonie. Od tego czasu zawsze darzyłem wielkim szacunkiem to, co zrobił. Uważam, że jest najlepszym trenerem na świecie - powiedział Maciej Skorża przed półfinałem klubowych mistrzostw świata w Arabii Saudyjskiej.

- Ten turniej będzie moim ostatnim w roli trenera Urawa Red Diamond. To jest bardzo wyjątkowy czas. Wszystko się zmieniło przez ostatni rok. Marzę o dotarciu do finału i zdobyciu trofeum - wyjawił na przedmeczowej konferencji prasowej Skorża.

Polski szkoleniowiec od lutego 2023 roku związany jest z japońskim klubem. Jego największym osiągnięciem było wygranie Azjatyckiej Ligi Mistrzów. Zespół w innych rozgrywkach nie był już tak skuteczny i stracił już nawet matematyczne szanse na mistrzostwo Japonii. Zakończył również grę w Pucharze Cesarza na 1/8 finału, dokładając do tego porażkę w finale Pucharu Ligi.

Przed zespołem Red Diamond rysuje się perspektywa wygrania innego trofeum. W półfinale klubowych mistrzostw świata przeszkodą będzie Manchester City prowadzony przez Pepa Guardiolę. Skorża nie stracił zaufania zawodników oraz zarządu klubu, który zaproponował mu przedłużenie kontraktu. Szkoleniowiec jednak odmówił, powołując się na sprawy rodzinne.

- Na papierze Manchester City to zespół, który przewyższa nas pod każdym względem. Uważam, że na boisku nie musi to wcale oznaczać, że tak właśnie będzie. Mamy świetnych zawodników o wysokich umiejętnościach indywidualnych. Nasz przeciwnik jest mistrzem Europy, więc przed nami roztacza się naprawdę cenna szansa. Myślę, że wspaniale jest móc podjąć takie wyzwanie - mówił 51-latek.

Polski trener przyznał, że jego zespół musi przekroczyć swoje granice, jeśli chodzi o strategię, taktykę i samą grę. Jego zdaniem ważne jest, aby rzucić wyzwanie limitom.

- Szansa zagrania z Manchesterem City w oficjalnym meczu to świetna okazja dla zawodników grających w Japonii. Myślę, że to jest cenne, a dla niektórych zdarza się tylko raz w życiu - dodał.

Obaj trenerzy mieli już możliwość zmierzenia się w rywalizacji o stawkę w 3. rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów, gdy prowadzili, odpowiednio, Wisłę Kraków i Barcelonę. Dwumecz wygrał klub z Katalonii 4:0 i 0:1.

- Poznałem trenera Guardiolę 15 lat temu, kiedy rozgrywał pierwszy sezon w Barcelonie. Od tego czasu zawsze darzyłem wielkim szacunkiem to, co zrobił. Uważam, że jest najlepszym trenerem na świecie. To dla mnie świetna okazja, aby zagrać przeciwko Manchesterowi City. Szczerze mówiąc, nie można porównywać meczów sprzed 15 lat z tym wtorkowym. Tło i sam turniej są zupełnie inne. Zupełnie inna będzie także taktyka. Będą momenty, kiedy będzie nam ciężko na boisku. Nie wiem, jaki będzie wynik, ale myślę, że to będzie dobre spotkanie. Po raz kolejny najważniejsze jest, aby zawsze zachować ducha zespołu. Czuję to - podsumował Skorża.

51-letni trener oprócz Wisły Kraków prowadził w Polsce m.in. Legię Warszawa, Pogoń Szczecin i Lecha Poznań. Sięgnął cztery razy po mistrzostwo kraju, trzykrotnie zdobywał Puchar Polski.

Mecz Urawa Red Diamond z Manchesterem City zaplanowano na wtorek, godz. 19.00.

MS, PAP