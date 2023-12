Carabao Cup: Liverpool - West Ham United. Relacja i wynik na żywo

Przed nami walka o ostatnie miejsce w półfinałach obecnej edycji Pucharu Ligi Angielskiej. We wtorek awansowały do nich ekipy Fulham (zwycięstwo po rzutach karnych z Evertonem), Middlesbrough (3:0 z Port Vale) oraz Chelsea (po rzutach karnych wyeliminowała Newcastle United).

Liverpool, aktualny wicelider Premier League, w poprzedniej rundzie wygrał na wyjeździe z Bournemouth 2:1. Z kolei West Ham pokonał na własnym boisku Arsenal 3:1. I choć w tabeli londyńczycy są niżej, na ósmej pozycji, to po ostatniej kolejce ligowej mieli więcej powodów do zadowolenia - pokonali w niej Wolverhampton 3:0, podczas gdy "The Reds" tylko zremisowali u siebie 0:0 z Manchesterem United.

Relacja i wynik na żywo meczu Liverpool - West Ham United od 21:00 na Polsatsport.pl.

GW, Polsat Sport