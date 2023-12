Co za słowa Kaczmarka! Skierował je do Śliwki. "Od razu po operacji..."

Przypomnijmy - Śliwka nabawił się kontuzji dłoni i czeka go dłuższa przerwa. Siatkarz przeszedł już operację i wróci do gry prawdopodobnie za kilka miesięcy. Jak się okazało, reprezentant Polski tuż po zabiegu udał się na mecz swojej drużyny z Ziraat Bank Ankara.

ZAKSA przegrała z Turkami 0:3, ale wsparcie Śliwki docenił Kaczmarek, zamieszczając na mediach społecznościowych wyjątkowy wpis.



"Od razu po operacji, mimo wielkiego bólu, przyjechał do zawodników, żeby ich wspierać i być z nami w tych wyjątkowo trudnych momentach. To ktoś więcej niż kapitan. Największa siła tej drużyny to Aleksander Śliwka" - napisał na swoim instagramowym profilu.

Jeśli chodzi o sytuację kadrową ZAKSY, w tym sezonie kontuzjowanych było już wielu siatkarzy. Oprócz Śliwki, pauzowali też między innymi Marcin Janusz czy Bartosz Bednorz.

BS, Polsat Sport