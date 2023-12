Koszykarze Kinga Szczecin bez awansu! Kosztowna porażka na Sardynii

Koszykarze Kinga Szczecin przegrali na Sardynii z Banco di Sardegna Sassari 81:97 w szóstej, ostatniej kolejce Ligi Mistrzów FIBA. Polski zespół nie zagra w fazie play in stwarzającej szanse na udział w drugim etapie (Top 16).

W Szczecinie King wygrał z drużyną z Sardynii 93:85. W sumie wygrał dwa mecze i cztery przegrał. Niemiecki Ludwigsburg pokonał lidera AEK Ateny 83:79, co sprawiło, że MHP zajął drugie miejsce, a drużyny Kinga i Banco miały identyczny bilans zwycięstw i porażek (2–4). Wysoka porażka szczecinian w rewanżu z zespołem byłego szkoleniowca Śląska Wrocław (2001) Piero Bucchiego sprawiła, że to Włosi w dwumeczu byli lepsi. W Szczecinie King wygrał 93:85. Do Top 16 awansowali bezpośrednio tylko zwycięzcy ośmiu grup I etapu – w grupie D Grecy z bilansem 5–1.

Z innych grup są to: Unicaja Malaga (gr. A, 4–2), JDA Dijon (gr. B, 5–1), Lenovo Teneryfa (gr. C, 4–2), SIG Strasbourg (gr. E, 4–2), obrońca tytułu Telekom Basket Bonn (gr. F, 3–3), Hapoel Bank Jerozolima (gr. G, 5–1), UCAM Murcia (gr. H, 5–1).

Drużyny z drugich i trzecich miejsc (w sumie 16 ekip) zagrają o awans do kolejnego etapu (Top 16) w barażach z rywalami z innych grup do dwóch zwycięstw.

King jest ósmym polskim zespołem w LM FIBA. Tylko Stelmetowi Zielona Góra udało się w 2018 r. zakwalifikować do dalszej rywalizacji - w 1/8 finału uległ w dwumeczu AS Monaco.

Banco Di Sardegna Sassari - King Szczecin 97:81 (23:25, 22:20, 28:15, 24:21)

King Szczecin: Andy Mazurczak 19, Tony Meier 18, Michał Nowakowski 17, Kacper Borowski 7, Przemysław Żołnierewicz 6, Darryl Avery Woodson 5, Morris Udeze 4, Filip Matczak 4, Zac Cuthberston 1;

Dinamo Banco Di Sardegna Sassari: Breein Tyree 26, Stephane Gombauld 15, Vasilis Charalampopoluos 14, Stefano Gentile 11, Kasper Treier 8, Stanley Whittaker 7, Alessandro Cappeletti 5, Alfonzo McKinnie 5, Osuame Diop 3, Filip Kruslin 3.

Wyniki 6. kolejki grupy D Ligi Mistrzów FIBA:

MHP Riesen Ludwigsburg - AEK Betsson Ateny 83:79 (21:18, 14:20, 22:18, 26:23) Dinamo Banco di Sardegna Sassari - King Szczecin 97:81 (23:25, 22:20, 28:15, 24:21) Tabela: pkt M Z P kosze 1. AEK Ateny 11 6 5 1 449:378 2. MHP Riesen Ludwigsburg 9 6 3 3 480:490 3. Dinamo Banco di Sassari 8 6 2 4 509:543 4. King Szczecin 8 6 2 4 473:496.

RM, PAP