Koszykarze Kinga Szczecin w szóstej, ostatniej kolejce pierwszego etapu Ligi Mistrzów FIBA zmierzą się w środę we Włoszech z Banco di Sardegna Sassari w meczu, którego stawką będzie udział w barażu o awans do czołowej "16" rozgrywek. Pierwsze spotkanie mistrz Polski wygrał 93:85. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Debiutujący w LM FIBA King zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy D z bilansem 2-3, za niepokonanym AEK Ateny. Zespół trenera Arkadiusza Miłoszewskiego ma identyczny dorobek jak trzeci MHP Ludwigsburg, z którym bezpośredni bilans ma lepszy. Włoska ekipa, trenowana przez byłego szkoleniowca Śląska Wrocław Piero Bucchiego, jest czwarta z jednym zwycięstwem.

Każda wygrana na Sardynii zapewni szczecinianom drugie miejsce w grupie, zaś porażka może nawet wyeliminować z barażu, bo układ końcowej tabeli zależeć będzie także od wyniku rozgrywanego równolegle meczu w Ludwigsburgu, gdzie MHP podejmie AEK. Grecy są już pewni gry w drugim etapie.

Do Top 16 awansują bezpośrednio tylko zwycięzcy ośmiu grup I etapu. Drużyny z drugich i trzecich miejsc zagrają o awans do kolejnego etapu w barażu do dwóch zwycięstw.

King jest ósmym polskim zespołem w LM FIBA i pierwszym od 2018 r., który ma szanse na wyjście z grupy. Tylko Stelmetowi Zielona Góra udało się bowiem zakwalifikować do dalszych gier - w 1/8 finału uległ w dwumeczu z AS Monaco.

KZ, PAP