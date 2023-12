Mistrz Polski zmienił klub trzeci raz w tym sezonie! Tym razem zagra w Afryce

To już trzeci transfer Samuela Tui w tym sezonie. Rozgrywki rozpoczął w Al Ahly w Egipcie. W listopadzie przeniósł się do Nicei, by w ramach transferu medycznego wspomóc tamtejszą drużynę w Ligue A. Niestety nie szło mu tam zbyt dobrze.

Podczas swojego pobytu we Francji wygrał tylko jeden mecz z czterech, które rozegrał. Nicejski zespół spadł na 12. miejsce w tabeli i być może niedługo zacznie obawiać się o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

To już jednak nie interesuje francuskiego przyjmującego. Po niecałym miesiącu zdecydował się na kolejną, trzecią już w tym sezonie, zmianę klubu. Tym razem zagra w Tunezji. Podpisał kontrakt z tamtejszym Club Sportif Sfaxien, w którym ma występować do końca tego sezonu.

Tuia to znany polskim kibicom zawodnik. W przeszłości reprezentował barwy Indykpolu AZS-u Olsztyn (2010/2011 i PGE Skry Bełchatów (2013/2014). Z drugim z tych zespołów wywalczył mistrzostwo Polski. Grał także w reprezentacji Francji, z którą został wicemistrzem Europy.