Mecz dwóch najlepszych drużyn piłki ręcznej w kraju miał zostać rozegrany 11 listopada, w 11. kolejce. W tym czasie jednak Industria Kielce brała udział w klubowych mistrzostwach świata IHF Super Globe, więc spotkanie zostało przełożone.

Oba zespoły są na czele tabeli ekstraklasy, mają taką samą liczbę zdobytych punktów – wygrały wszystkie swoje spotkania. Zwycięzca zakończy tę część sezonu 2023/24 w fotelu lidera.

Bez wątpienia w środowy wieczór kibiców czekają nie lada emocje, bo rywalizacja obydwu drużyn, zwana także świętą wojną, to najciekawsze i najbardziej wyczekiwane wydarzenie w polskiej lidze.

To pierwszy w trwających rozgrywkach pojedynek tych drużyn, ale nie ostatni. Na pewno spotkają się jeszcze w marcu w Płocku w meczu rewanżowym fazy grupowej. Najprawdopodobniej zmierzą się także w finale rozgrywek. Poza tym mogą walczyć w Pucharze Polski, a jeśli nie zmieni się układ drużyn w tabeli grupy A i B Ligi Mistrzów, także w fazie pucharowej tych rozgrywek.

Tytułu mistrza Polski bronią piłkarze ręczni Industrii, którzy mają na swoim koncie 20 trofeów. Płocczanie stają przed kolejną szansą, by wreszcie pokonać w najważniejszym meczu rywali z Kielc.

Ostatni raz „nafciarze” cieszyli się z tytułu najlepszej polskiej drużyny po sezonie 2010/11. Dwukrotnie w ostatnich latach Orlen Wisła wygrywała z Industrią Kielce finałowy mecz w Pucharze Polski. Kibice mają nadzieję, że teraz przyszedł czas, by stanąć także na najwyższym stopniu podium mistrzostw kraju.

Każdy mecz tych drużyn wzbudza ogromne emocje, ale trzeba dodać, że w tym sezonie zmienił się system rozgrywek i rozstrzygnięcie nastąpi dopiero po fazie play off. Pierwszy i potem marcowy, rewanżowy pojedynek, będzie miał tylko wpływ na ostateczne lokaty w tabeli oraz miejsca rozegrania kolejnych meczów play off.

Lider tabeli o medale zagra pierwsze dwa pojedynki i niewykluczone, że ten rozstrzygający, w swojej hali.

Od 2018 roku Orlen Wisła walczy o zwycięstwo z Kielcami po kierunkiem trenera Xaviego Sabate.

- Mecze z Kielcami to coś naprawdę specjalnego, można powiedzieć, że te spotkania urosły do rangi klasyka w Polsce. Te bardzo ważne pojedynki dla obydwóch drużyn przepełnione są ogromną rywalizacją. Mimo że nie jesteśmy faworytami, a w dodatku gramy na wyjeździe, uważam, że wszystko jest możliwe. Jeśli tylko pojawi się szansa na wygraną, jestem przekonany, że ją wykorzystamy - zapowiedział hiszpański szkoleniowiec.

W tym sezonie Orlen Wisła nie radziła sobie w Lidze Mistrzów, przegrywała spotkania z kolejnymi rywalami. Wreszcie 7 grudnia w 10. serii „nafciarze”, którzy wcześniej wygrali tylko dwa mecze z Celje Pivovarna Lasko, pokonali w pięknym stylu 37:30 Telekom Veszprem. Dało to nadzieje płockim kibicom.

Czy uda się płockiej drużynie zaprezentować przeciwko Kielcom na podobnym poziomie co w meczu z Veszprem?

- Szczerze mówiąc nie wiem, ale mogę śmiało powiedzieć, że nasza drużyna walczy zawsze do samego końca i przygotowuje się najlepiej jak tylko potrafi do rywalizacji. Jeśli chodzi o to, co się wydarzy w środę, mam pełne zaufanie do mojego zespołu - odpowiedział Sabate.

Również optymistycznie nastawiony jest do środowego pojedynku obrotowy płocczan Abel Serdio.

- Naszym ostatnim rywalem w tym roku będą Kielce. Na to spotkanie na najwyższym poziomie czeka cały świat piłki ręcznej w Polsce. Jak zawsze spodziewamy się skomplikowanego, ciężkiego i bardzo intensywnego meczu. Będziemy rywalizować na wyjeździe, jednakże wiemy, iż spora grupa kibiców z Płocka także się tam wybiera, aby nas wspierać, co bardzo nas cieszy i dodatkowo motywuje - zaznaczył hiszpański zawodnik.

- Sądzę, że obecnie jesteśmy w naszej szczytowej formie w tym sezonie, a dodatkowo z roku na rok jesteśmy coraz bliżej triumfu w Hali Legionów. Dlaczego by więc nie uczynić tego właśnie jutro? – dodał.

