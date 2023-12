"Dalej jesteśmy w grze o tytuł. Jeśli zakończymy rok zwycięstwem nad Cracovią, to będzie bardzo dobrze" - uważa piłkarz Legii Warszawa Patryk Kun po niedzielnym zwycięstwie nad Cracovią (2:0) w 19. kolejce ekstraklasy. W środę te zespoły zmierzą się ponownie, ale w Krakowie.

Będzie to zaległy mecz drugiej kolejki ekstraklasy, który został przełożony ze względu na udział wicemistrzów Polski w eliminacjach Ligi Konferencji.

W niedzielnym spotkaniu z Cracovią na początku drugiej połowy Kun strzelił gola po dośrodkowaniu Pawła Wszołka, a na 2:0 z rzutu karnego podwyższył Blaz Kramer.

- Ogólnie nasza gra wygląda bardzo dobrze. Trzeba jednak zachować jeszcze większą koncentrację i dyscyplinę w kluczowych momentach. Cracovia była nastawiona na kontry. Choćby w meczu ze Stalą Mielec wyglądało to podobnie, ale wtedy przeciwnik wykorzystał nasze błędy w ustawieniu, brak koncentracji i dyscypliny. Gdy taki rywal strzela gola, to dostaje zastrzyk energii, dodatkową motywację i później trudno go gonić, bo zastawia podwójne zasieki i ma więcej sił. Trzeba zwracać uwagę na detale, żeby nie dawać przeciwnikowi łatwych sytuacji - ocenił pomocnik Legii.

Stołeczny zespół dobrze radził sobie w Lidze Konferencji i awansował do fazy pucharowej. Znacznie gorzej wiodło mu się w ekstraklasie, gdzie zajmuje piąte miejsce z dorobkiem 32 pkt. Przed nim są Śląsk Wrocław - 41, Jagiellonia Białystok - 38, Lech Poznań - 33 i Raków Częstochowa - 32. Piłkarze trenera Kosty Runjaica w 18 meczach odnieśli dziewięć zwycięstw, zanotowali pięć remisów i ponieśli cztery porażki.

- Sami stworzyliśmy sobie ten problem. Trzeba gonić, ale jesteśmy na to gotowi. Rozegraliśmy bardzo dużo meczów. Były rotacje. Nie było łatwo połączyć ligi z grą w Lidze Konferencji. Myślę jednak, że w każdym meczu graliśmy swoją piłkę i to jest najważniejsze. Mamy swoje DNA, którego się trzymamy. Zdarzały się błędy indywidualne przez które traciliśmy punkty, ale generalnie jesteśmy na dobrej drodze i mam nadzieję, że potwierdzimy to jeszcze w środę - podkreślił Kun.

Relacja i wynik na żywo meczu Cracovia - Legia Warszawa od godziny 19:00 na Polsatsport.pl.

KZ, PAP