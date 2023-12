Polak poznał rywala i datę debiutu w UFC. Zawalczy na jednej gali z innym Biało-Czerwonym

Już wiemy, kiedy Robert Bryczek (17-5, 11 KO, 1 Sub) zadebiutuje w oktagonie UFC. Były mistrz FEN w kategorii półśredniej wystąpi na gali UFC Vegas 86, która odbędzie się 10 lutego. Jego przeciwnikiem będzie Albert Duraev (16-5, 3 KO, 9 Sub). Przypomnijmy, że na tej samej gali zawalczy Marcin Prachnio (16-7, 11 KO, 1 Sub), który skrzyżuje rękawice z Devinem Clarkiem (14-8, 4 KO, 1 Sub).