Słynny siatkarz spotkał się z papieżem. "Co za niesamowity dzień"

Do spotkania brazylijskiego rozgrywającego z głową Kościoła doszło w środę (20 grudnia). Poza Rezende uczestniczyli w nim również Gian Paolo Maini (szef biura prasowego Modena Volley) oraz Davide Romani, dziennikarz "La Gazzetta dello Sport" i współautor biografii siatkarza.

"Co za niesamowity dzień! Wciąż brak mi słów, że miałem okazję spotkać i wysłuchać papieża Franciszka. Jego słowa trafiają prosto do naszych serc i skłaniają do refleksji nad tym, jak obecnie żyjemy. Musimy myśleć mniej o sprawach materialnych, a bardziej skupiać się na tym, co jest naprawdę ważne: na ludziach. Na naszych rodzinach i przyjaciołach" - napisał brazylijski siatkarz na swoim Instagramie.

Kapitan Modena Volley wręczył papieżowi, który jest znany z zamiłowania do sportu, koszulkę włoskiego klubu z numerem 1 i napisem "Franciszek", a także wydaną niedawno biografię "Dal buio all'oro" ("Od ciemności do złota").

Bruno Rezende jest jednym z najlepszych siatkarzy świata. Brazylijski rozgrywający ma na koncie między innymi złoto i dwa srebra igrzysk olimpijskich, złoto, dwa srebra i brąz mistrzostw świata oraz cztery triumfy w Lidze Światowej.

RI, Polsat Sport