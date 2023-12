Zapytali agenta Lewandowskiego o przyszłość Polaka. Krótka i konkretna odpowiedź

Przez lata o polskim napastniku mówiło się i pisało przede wszystkim z powodu jego świetnych występów i strzelanych przez niego goli. Teraz powodem zainteresowania mediów i kibiców Lewandowskim jest jego gorsza forma. W ostatnich sześciu meczach w barwach Barcelony "Lewy" tylko raz trafił do siatki, w całym sezonie ma w dorobku 8 bramek w 15 meczach LaLiga oraz jedno trafienie w pięciu występach w Lidze Mistrzów.

ZOBACZ TAKŻE: Zbigniew Boniek nie wytrzymał i uderzył! "Oto prawda ws. zwolnienia Kwiatkowskiego”

Co najwyżej przeciętne występy i nieskuteczność Polaka pod bramką kolejnych rywali Barcy powodują, że w mediach pojawia się nie tylko krytyka jego gry, ale i spekulacje odnośnie do jego przyszłości w stolicy Katalonii. Według plotek Lewandowski może nie wypełnić do końca kontraktu z klubem, który obowiązuje do 2026 roku, i odejść wcześniej.

Sugerowanym kierunkiem transferu jest Arabia Saudyjska. Latem kluby z tamtejszej ligi ściągnęły wiele piłkarskich sław, m.in. Karima Benzemę, Neymara i N'Golo Kante. Według katalońskiego dziennika "Sport" reprezentant Polski również miał wówczas ofertę od jednej z saudyjskich ekip, i to bardzo lukratywną, ale ją odrzucił.

Jaka będzie przyszłość Lewandowskiego? Hiszpańscy dziennikarze zadali to pytanie agentowi Polaka Piniemu Zahaviemu. Wpływowy menadżer we wtorek wieczorem spotkał się z prezydentem "Blaugrany" Joanem Laportą w jednej z barcelońskich restauracji.

- Czy Robert Lewandowski zostaje? - zapytano Zahaviego, gdy wychodził ze spotkania. Agent odpowiedział krótko: - Oczywiście, że zostaje.

Dodajmy, że we wtorek "Sport" napisał, że Barcelona nie rozważa sprzedaży Lewandowskiego ani teraz ani po zakończeniu sezonu. "Nie ważne ile plotek się pojawi, zarówno sztab szkoleniowy jak i klub widzą Polka w swoim projekcie i nie wystawią go na rynek, bez względu na potrzeby finansowe" - poinformował hiszpański dziennik. Dodał, że Lewandowski "jest i będzie jednym z filarów, na których Xavi i Barca chcą budować zwycięski zespół".

"Sport" uważa, że spotkanie prezydenta Barcelony z Zahavim niedługo przed rozpoczęciem styczniowego okna transferowego może być związane z ewentualnymi wzmocnieniami drużyny prowadzonej przez Xaviego Hernandeza.

GW, Polsat Sport