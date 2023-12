W rozmowie Skorża podkreślił, iż nie wyklucza, że w przyszłości wróci do Japonii i ponownie obejmie zespół w tamtejszej lidze. Jednocześnie stwierdził, że jednym z powodów jego odejścia jest potrzeba odpoczynku. Praca szkoleniowca jest dla niego dość stresująca i potrzebuje regeneracji oraz spędzenia więcej czasu z rodziną.

Szkoleniowiec został również zapytany o to, czy w przyszłości podjąłby się pracy z reprezentacją Polski. Skorża odpowiedział, iż jest to marzenie każdego trenera, ale ma wątpliwości co do tego, czy ta praca będzie mu sprzyjała. Jak stwierdził, selekcjoner ma mało czasu na pracę z zawodnikami, a on lubi być z nimi na co dzień.

Przypomnijmy, że we wtorek Urawa Red Diamonds przegrali w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata z Manchesterem City 0:3. Sam udział w tych zmaganiach jest jednak dla japońskiego klubu dużym sukcesem. Wcześniej klub z Saitamy prowadzony przez polskiego trenera sięgnął po triumf w azjatyckiej Lidze Mistrzów.

Skorża jest jednym z najbardziej utytułowanych czynnych polskich trenerów. Czterokrotnie zdobywał mistrzostwo Polski i trzy razy Superpuchar. Za granicą pracował w Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Japonii.

mtu, Polsat Sport