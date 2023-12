Innowacja na gali czołowej organizacji. Czy to zmieni MMA?

Gala Oktagon MMA 51 odbędzie się 29 grudnia w Pradze. Będzie to ostatnie wydarzenie spod szyldu czesko-słowackiej organizacji w 2023 roku. W rozmowie z "MMA Junkie" współwłaściciel Oktagon MMA Pavol Neruda stwierdził, że to dobry moment na wprowadzenie pewnej innowacji.

"Jesteśmy szczęśliwi, że będziemy pierwszą organizacją w Europie, która to zrobi. Sądzimy, że to dobre rozwiązanie. Naprawdę nie wiemy, dlaczego do tej pory to nie funkcjonowało. Myślimy, że przyniesie to więcej emocji kibicom i zawodnikom - powiedział.

Zwolennicy tego rozwiązania twierdzą, że taki sposób ogłaszania punktacji sprzyja zawodnikom i ich trenerom znajdującym się w narożniku. Dzięki temu będą mogli dostosować taktykę na resztę pojedynku adekwatnie do tego, jak prezentowały się karty punktowe ze wcześniejszej fazy walki. Natomiast przeciwnicy uważają, że taka decyzja zabije emocje przy oczekiwaniu na końcowy werdykt. Znając wcześniejszą punktację można będzie łatwiej przewidzieć, czyja ręka powędruje do góry. Warto wspomnieć, że tego typu rozwiązanie testowała organizacja Invicta FC.

Neroda podkreślił również, że o tym, w jaki sposób punktowane były dane rundy, będą informowani nie tylko zawodnicy i narożniki, ale również widzowie na trybunach i przed telewizorami. Organizacja przygotowała specjalne grafiki.

Oktagon MMA to jedna z najmocniejszych europejskich organizacji MMA. Regularnie organizuje gale na Słowacji, w Czechach i Niemczech. W listopadzie odbyła się pierwsza gala organizacji w Anglii.

mtu, Polsat Sport