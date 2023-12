Jest blisko rekordu, ale razi nieskutecznością. Problem legendy NHL

Goniący strzelecki rekord Wayne'a Gretzky'ego rosyjski hokeista Aleksander Owieczkin nie zdobył gola już w 14. meczu z rzędu w lidze NHL, ale jego zespół Washington Capitals wygrał u siebie po dogrywce z New York Islanders 3:2.

Owieczkin w NHL strzelił 827 bramek i wydawało się, że rozprawi się z wieloletnim rekordem legendarnego Gretzky'ego, który 894 razy pokonywał bramkarzy. Tymczasem Rosjanin kontynuuje najdłuższą serię w karierze bez gola. Po raz ostatni trafił do siatki 18 listopada, a później żaden z jego 51 strzałów nie zakończył się sukcesem.

- To frustrujące. Brakuje mi trochę szczęścia, ale wcześniej czy później to się zmieni i może być zupełnie odwrotnie - powiedział Rosjanin, który jednak walnie przyczynił się do środowego zwycięstwa Capitals, asystując przy rozstrzygającej bramce strzelonej w dogrywce przez Dylana Strome'a.

Wcześniej dla gospodarzy trafiali Hendrix Lapierre i Joel Edmundson, a dla Islanders Hudson Fasching i Anders Lee.

K.P, PAP