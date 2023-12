Władze ATP i WTA wprowadzają nowe rozwiązanie. Co na to Iga Świątek?

We wspólnym oświadczeniu ITF, U.S. Tennis Association, All England Club i zajmująca się kobiecym tenisem WTA stwierdziły, że po uruchomieniu 1 stycznia usługa "Threat Matrix" będzie dostępna w 35 językach.

ZOBACZ TAKŻE: Kibice od razu zwrócili na to uwagę! Chodzi o wspólne zdjęcie Igi Świątek i Huberta Hurkacza

- Tenisiści są narażeni na znaczne nadużycia w mediach społecznościowych i inne niewłaściwe kontakty w internecie, co stwarza ryzyko dla przygotowań, występów i zdrowia psychicznego – napisano w oświadczeniu.

- Usługa Threat Matrix będzie wspierać identyfikację sprawców przemocy, wobec których zostaną podjęte wszelkie dostępne środki - dodano.

Threat Matrix to "specjalistyczna usługa opracowana przez firmę Signify Group zajmującą się sztuczną inteligencją".

Nowa usługa "będzie monitorować publiczne media społecznościowe graczy pod kątem obraźliwych i zawierających groźby treści" na X (wcześniej znanym jako Twitter), Instagramie, YouTube, Facebooku i TikTok.

- Tenis musi być sportem, w którym gracze mogą rywalizować na miarę swoich możliwości, wolnym od wszelkich form molestowania – powiedział prezes ITF David Haggerty.

K.P, PAP