Wypożyczenie z CSKA! Nowy piłkarz w Śląsku Wrocław

Petrow urodził się w Bułgarii, ale dorastał we Francji i to dam zaczynał przygodę z piłką nożną. W roku 2019 przeniósł się do Bułgarii i został zawodnikiem Struska Slawa, a w kolejnym sezonie trafił do CSKA Sofia, w którym do tej pory rozegrał 82 mecze. Na koncie ma również trzy występy w reprezentacji Bułgarii.

– Nie jest tajemnicą, że mocno obserwujemy bułgarski rynek, czego efektem już wcześniej był transfer Aleksa Petkowa do naszego klubu. Simeon Petrow to bardzo silny środkowy obrońca, z dobrym charakterem. Na takim zawodniku nam zależało. Liczymy na jego dalszy rozwój we Wrocławiu – skomentował transfer dyrektor sportowy Śląska David Balda.

Petrov został wypożyczony do końca trwającego sezonu, ale w umowie jest opcja pierwokupu zawodnika przez Śląsk. To pierwszy ruch transferowy wrocławian w przerwie zimowej, ale nie ostatni. Włodarze i sam trener Jacek Magiera wiele razy powtarzali, że poza środkowym obrońcą chcą sprowadzić skrzydłowego i środkowego pomocnika.

Śląsk po rundzie jesiennej jest liderem PKO BP Ekstraklasy i drugą w tabeli Jagiellonię Białystok wyprzedza o trzy punkty.

RM, PAP