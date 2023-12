Kiedy poznamy pełny skład kadry Polski na TCS? Thurnbichler wyjaśnił sprawę

W materiale wideo opublikowanym w mediach społecznościowych Polskiego Związku Narciarskiego Thurnbichler wyjaśnił, że kadra na niemiecko-austriacki turniej miała zostać ogłoszona po zaplanowanych na piątek mistrzostwach Polski. Zawody na Wielkiej Krokwi w Zakopanem storpedował jednak silny wiatr. W tej sytuacji austriacki trener i jego sztab postanowili podać tylko trzy nazwiska zawodników, którzy wezmą udział w TCS, a z podaniem pełnej kadry wstrzymać się do 25 grudnia.





- Zawody w Zakopanem zostały odwołane ze względu na naprawdę złe warunki wietrzne. Nie było dziś szansy na skoki przy silnym wietrze z niekorzystnego kierunku. Myślę więc, że była to słuszna decyzja, by zadbać o bezpieczeństwo skoczków - powiedział Thurnbichler.

- Chcieliśmy zaraz po mistrzostwach Polski ogłosić skład na Turniej Czterech Skoczni. To nie było możliwe ze względu na brak wyników mistrzostw. Mamy też dwóch zawodników, którzy zostali w domu ze względu na chorobę - Pawła Wąska i Dawida Kubackiego - dodał 34-letni szkoleniowiec.

Wcześniej w piątek Austriak przekazał, że Wąsek i Kubacki zmagają się z gorączką, co uniemożliwiło im udział w konkursie MP w Zakopanem. Pierwszy z nich miał przejść test na COVID, ale nie znamy jeszcze jego wyniku. Kubacki jest już po takim teście, który dał wynik negatywny. Zwycięzca TCS z sezonu 2019/2020 najprawdopodobniej choruje na grypę. Ze względu na problemy zdrowotne, występ obu skoczków w nadchodzącym turnieju stoi pod znakiem zapytania.

Trzech zawodników, którzy na tę chwilę są pewni udziału w nadchodzącej 72. edycji słynnego turnieju, to Kamil Stoch, Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł. - Później mamy wielu zawodników jak choćby Andrzej Stękała, Maciej Kot czy Kuba Wolny. Oni mogą zastąpić dwóch chorych skoczków - powiedział Thurnbichler.

- Koniec końców będziemy czekać do 25 grudnia. Do tego czasu podejmiemy decyzję, w tym momencie jest to niemożliwe. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, poinformujemy o pełnym składzie tak szybko, jak to będzie możliwe - zapewnił trener polskiej kadry skoczków.

72. Turniej Czterech Skoczni rozpocznie się 29 grudnia konkursem w Oberstdorfie. Kolejne jego etapy odbędą się w Garmisch-Partenkirchen (1 stycznia), Innsbrucku (3 stycznia) i Bischofshofen (6 stycznia).

Poprzednią edycję imprezy wygrał Norweg Halvor Egner Granerud. Dawid Kubacki zakończył zmagania na drugim miejscu, Piotr Żyła był czwarty, a Kamil Stoch piąty.

GW, Polsat Sport