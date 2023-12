Kielce się wzmacniają! Kontrakt podpisany

Węgier Dominik Mathe od lipca przyszłego roku będzie zawodnikiem mistrza Polski piłkarzy ręcznych Industrii Kielce. 24-letni prawy rozgrywający podpisał w piątek umowę z kieleckim klubem do końca sezonu 2026/27.

Zakontraktowanie nowego prawego rozgrywającego było dla kieleckiego klubu koniecznością. Poprzedni sezon mistrzowie Polski kończyli tylko z Alexem Dujshebaevem na tej pozycji. W lutym do Telekomu Veszprem sprzedano Nedima Remiliego, aby ratować finanse klubu, którego przyszłość stanęła pod znakiem zapytania. W kadrze Industrii jest także Paweł Paczkowski, ale dla byłego reprezentanta Polski to prawdopodobnie ostatni sezon w zespole ze stolicy regionu świętokrzyskiego.

- Wiedzieliśmy doskonale, że naszą największą bolączką jest prawe rozegranie. Na tej pozycji mamy znakomitego zawodnika, jakim jest Alex Dujshebaev. Ale on nie może grać sam na tej pozycji przez 60 minut w każdym meczu. Dlatego razem z Tałantem Dujszebajewem poszukiwaliśmy najlepszego rozwiązania. Zdecydowaliśmy się na Dominika Mathe, bo to mimo młodego wieku bardzo doświadczony zawodnik. Ma jeszcze w swojej karierze wiele do osiągnięcia i mamy nadzieję, że dokonana tego w Kielcach – powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej wiceprezes KS Iskra Kielce Paweł Papaj.

24-letni Węgier podpisał z kieleckim klubem kontrakt, który obowiązywać będzie od lipca przyszłego roku do końca sezonu 2026/27.

- Bardzo się cieszę, że będę mógł grać w kieleckiej drużynie. Nie mogę się doczekać współpracy z Tałantem Dujszebajewem, którego uważam za jednego z najlepszych trenerów na świecie. Wierzę, że będę mógł się od niego wiele nauczyć – podkreślił Mathe.

Mathe jest wychowankiem Balatonfuredi, później grał w norweskim Elverum, a od sezonu 2022/23 reprezentuje barwy Paris-Saint Germain. Zaraz po podpisaniu umowy z francuską drużyną doznał poważnej kontuzji i w PSG zadebiutował dopiero na początku tego roku. W Lidze Mistrzów rozegrał do tej pory 44 mecze, w których zdobył 156 bramek. W tym sezonie wystąpił w 10 spotkaniach, w których zaliczył 20 trafień. W francuskiej ekstraklasie w 15 spotkaniach zanotował 40 goli i 48 asyst.

K.P, PAP