Odrodzą się jak Feniks z popiołów? Wielcy tenisowi mistrzowie spróbują wrócić na szczyt

Byli mistrzowie US Open chcą wrócić na szczyt. Thiem, wygrywając US Open w 2020 roku, przerwał dominację Rogera Federera, Rafaela Nadala i Novaka Djokovica w turniejach wielkoszlemowych, ale potem kontuzja nadgarstka wykluczyła go z gry na kilka miesięcy, a szereg innych problemów zdrowotnych spowodował, że spadł na 352. pozycję w rankingu ATP.

Austriak, który w 2020 roku dotarł do finału w Melbourne Park, nadal może znaleźć się w głównej drabince turnieju, jeśli jeden z wyżej notowanych tenisistów wycofa się z rywalizacji.

Raducanu, zwyciężając w US Open w 2021 roku, została pierwszą tenisistką w erze Open, która wygrała turniej wielkoszlemowy po rozpoczęciu gry od pierwszej rundy kwalifikacyjnej. 21-letnia Brytyjka straciła dziką kartę w Australian Open i teraz będzie musiała podążać podobną ścieżką, jak dwa lata temu na kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku.

W kwietniu Raducanu uczestniczyła w halowym turnieju w Stuttgarcie, gdzie w pierwszej rundzie przegrała z Łotyszką Jeleną Ostapenko. Później wycofała się z rywalizacji i przeszła operacje obu nadgarstków i kostek. Obecnie przygotowuje się do Australian Open, a wcześniej wystąpi w turnieju Auckland Classic w Nowej Zelandii.

Kwalifikacje Australian Open rozpoczną się 8 stycznia, a turniej główny odbędzie się w dniach 14–28 stycznia 2024 roku.

fdz, PAP