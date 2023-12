Poznaliśmy pierwsze walki UFC 300!

Gala UFC 300 zaplanowana jest na 13 kwietnia 2024 roku. Według plotek główną walką tego wydarzenia ma być starcie powracającego Conora McGregora z Michaelem Chandlerem. Te informacje są na razie niepotwierdzone.

ZOBACZ TAKŻE: Polak poznał rywala i datę debiutu w UFC. Zawalczy na jednej gali z innym Biało-Czerwonym

Dana White zdradził nazwiska pierwszych bohaterów UFC 300. W starciu dwóch czołowych zawodników kategorii półciężkiej Jiri Prochazka (29-4-1, 25 KO, 3 SUB) zmierzy się z Aleksandarem Rakiciem (14-3, 9 KO, 1 SUB).

Czech w listopadzie zmierzył się w walce mistrzowskiej z Alexem Pereirą (9-2, 7 KO). Brazylijczyk wygrał przez techniczny nokaut w 2. rundzie. Rakić wraca po 2-letniej przerwie spowodowanej kontuzją, którą odniósł w walce z Janem Błachowiczem (29-10-1, 9 KO, 9 SUB).

Kolejnym ogłoszonym pojedynkiem będzie starcie przechodzącego do kategorii piórkowej Aljamaina Sterlinga (23-4, 3 KO, 8 SUB) z Calvinem Kattarem (23-7, 11 KO, 2 SUB). W trzeciej walce Bo Nickal (5-0, 2 KO, 3 SUB) zmierzy się z Codym Brundagem (10-5, 5 KO, 3 SUB).

IM, Polsat Sport