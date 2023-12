Przed Ruchem ważny okres przygotowawczy. Czy "Niebiescy" wrócą do gry o utrzymanie?

Piłkarze Ruchu Chorzów, podobnie jak większość klubów z ekstraklasy w styczniu wyjadą na zgrupowanie do tureckiego Belek, gdzie rozegrają trzy sparingi. Rywalami "niebieskich" będą węgierski Kecskemeti TE, Drita Gnjilane z Kosowa i macedońska Brera Strumica.

Ruch Chorzów w rundzie jesiennej odniósł tylko jedno zwycięstwo i z dorobkiem 13 pkt zajmuje przedostatnie miejsce w ekstraklasie, wyprzedzając jedynie Łódzki Klub Sportowy, który ma 10 pkt. W ostatniej kolejce Ruch zremisował z ŁKS-em 1:1.

ZOBACZ TAKŻE: Piłkarz Legii Warszawa z najpiękniejszym golem w europejskim pucharze

Piłkarze wrócą ze świąteczno-noworocznych urlopów 8 stycznia. Zawodnicy tradycyjnie zaczną rok od specjalistycznych badań w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W pierwszej części przygotowań podopieczni trenera Jan Wosia będą pracować w Chorzowie. Zaplanowano zajęcia w hali, siłowni i na boisku, a także testy szybkościowe w ośrodku Football-on. Przed wylotem do Turcji Ruch rozegra pierwszy mecz kontrolny z drugoligową Polonią Bytom.

Następnie "Niebiescy" wyjadą na zgrupowanie do Belek. Po powrocie do Polski znów będą pracować na własnych obiektach. 2 lutego Ruch zmierzy się z pierwszoligową Odrą Opole i będzie to ostatni sprawdzian przed starciem z Legią Warszawa na Stadionie Śląskim w 20. kolejce ekstraklasy, które odbędzie się 9 lutego.

Plan przygotowań Ruchu Chorzów do rundy wiosennej:

8-19 stycznia - treningi w Chorzowie

17 stycznia - sparing z Polonią Bytom

20 stycznia - początek zgrupowania w Belek

23 stycznia - sparing z Kecskemeti TE

26 stycznia - sparing z Dritą Gnjilane

30 stycznia - sparing z Brerą Strumica

2 lutego - sparing z Odrą Opole

9 lutego - mecz ekstraklasy z Legią Warszawa

mtu, PAP