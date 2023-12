Serie A: Salernitana - AC Milan. Relacja i wynik na żywo

Na papierze zdecydowanym faworytem piątkowego starcia we włoskiej Serie A jest drużyna Milanu. "Rossoneri" mają za sobą niezwykle udane spotkanie z Monzą, wygrane pewnie 3:0. Drużyna Filippo Inzaghiego po trzech porażkach z rzędu wciąż nie może złapać stabilizacji.

Obie drużyny dzieli właściwie wszystko. Przede wszystkim są to 24 punkty przewagi, jaką Milan ma nad ostatnim zespolem tabeli. Jeśli drużyna Mateusza Łęgowskiego marzy o utrzymaniu w lidze, nie może pozwolić sobie na kolejne wpadki. Zaledwie osiem punktów jaki do tej pory zgromadził zespół Inzaghiego sprawia, że do bezpiecznej 17. lokaty ma już pięć punktów straty. Czy przed przerwą zimową kibice Salernitany będą mieli powody do optymizmu?

Relacja i wynik na żywo z meczu Salernitana - AC Milan na Polsatsport.pl. Początek od godziny 20:45.

K.P, Polsat Sport