Wyjątkowy wywiad z Natalią Maliszewską drugiego dnia Świąt w Polsat Sport

We wtorek 26 grudnia, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, Polsat Sport wyemituje ekskluzywny wywiad Pauliny Chylewskiej z multimedalistką mistrzostw Europy oraz wicemistrzynią świata w short tracku – Natalią Maliszewską. Reprezentantka Polski szczerze opowie o najtrudniejszym momencie swojej sportowej kariery, czyli o tymczasowym, 14-miesięcznym, zawieszeniu od startów, zastosowanym wobec niej przez Polską Agencję Antydopingową i batalii prawnej o oczyszczenie swojego dobrego imienia.

Sprawa Natalii Maliszewskiej zelektryzowała polskich kibiców we wrześniu 2023 roku.



Zaledwie na miesiąc przed startem nowej edycji Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim na torze krótkim, największa polska gwiazda tej dyscypliny sportu została tymczasowo zawieszona przez Polską Agencję Antydopingową (POLADA). Wynikająca z tej decyzji groźba dwuletniej dyskwalifikacji postawiła pod znakiem zapytania występ Natalii Maliszewskiej w zimowych igrzyskach olimpijskich w 2026 roku, a w efekcie całą jej dalszą karierę sportową.

Wysoka cena proceduralnych błędów

Decyzja POLADA zszokowała kibiców nie tylko dlatego, że dotyczyła właśnie Natalii Maliszewskiej,



ale także ze względu na bezpośrednią przyczynę tego zawieszenia. Kara nie jest efektem udowodnienia Polce stosowania niedozwolonych substancji, a wynika z popełnionych przez sportsmenkę błędów proceduralnych. Przepisy POLADA wymagają bowiem 60-minutowej dostępności zawodnika do badań w ustalonym terminie i wskazanym przez sportowca miejscu.



W przypadku Natalii Maliszewskiej procedura ta została naruszona trzykrotnie w ciągu 12 miesięcy.



Mimo, że do badań ostatecznie doszło, a ich wynik nie wykazał niczego niewłaściwego, to kara została nałożona. W efekcie Natalia Maliszewska zamiast ścigać się na lodowym torze, toczyła prawną batalię przed Sportowym Sądem Arbitrażowym w Lozannie.

Mniejsze zło okupione ogromnymi emocjami

Ostatecznie Natalia Maliszewska wypracowała porozumienie z Polską i Światową Agencją Antydopingową, dzięki czemu jej dyskwalifikacja obejmuje „tylko” 14 miesięcy, naliczanych od maja 2023 roku. Dzięki temu Polka do rywalizacji sportowej będzie mogła wrócić jeszcze w 2024 roku oraz skupić się na przygotowaniach do kolejnych turniejów, w tym do zimowych igrzysk olimpijskich 2026.



O kulisach całej sprawy oraz wynikającej z niej emocjonalnej huśtawce, Natalia Maliszewska opowie w szczerym i ekskluzywnym wywiadzie przeprowadzonym przez Paulinę Chylewską. Rozmowę we wtorek 26 grudnia o godzinie 13:20 pokaże Polsat Sport.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl.

