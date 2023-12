Natalia Maliszewska: Nie jest mi łatwo żyć z myślą, że kogoś zawiodłam

- Nie jest mi łatwo jako zwykłemu człowiekowi żyć z taką myślą, że kogoś zawiodłam - powiedziała Natalia Maliszewska, multimedalistka mistrzostw Europy oraz wicemistrzyni świata w short tracku w ekskluzywnym wywiadzie, udzielonym Paulinie Chylewskiej. Cały wywiad zostanie wyemitowany we wtorek (26 grudnia), w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Maliszewska, srebrna medalistka mistrzostw świata z Montrealu z 2018 roku, została tymczasowo zawieszona przez Polską Agencję Antydopingową we wrześniu 2023 roku, a następnie - już w grudniu - podjęto decyzję o 14-miesięcznej dyskwalifikacji.

- Jako sportowcowi nie jest mi łatwo. Myślę, że tu nawet nie chodzi o sportowca. Nie jest mi łatwo jako zwykłemu człowiekowi żyć z taką myślą, że kogoś zawiodłam. Jedyne, co mi teraz zostało, to przeprosić, ale też uświadomić wszystkich i pokazać, że sprawy antydopingowe lub kary, które się dostaje w systemie od POLADA i WADA, nie muszą być tylko sprawami, które dotyczą dopingu - powiedziała Natalia Maliszewska w rozmowie z Pauliną Chylewską.

Warto bowiem zaznaczyć, że Polka nie została przyłapana na stosowaniu niedozwolonych środków. Zawieszenie, a następnie kara dla wicemistrzyni świata z Montrealu z 2018 roku, były następstwem naruszenia przez nią procedur POLADA/WADA. W ciągu 12 miesięcy łyżwiarka trzykrotnie ominęła kontrolę: dwa razy nastąpił błąd wprowadzenia danych pobytowych do systemu ADAMS, natomiast raz nie była dostępna do kontroli w wyznaczonym jednogodzinnym okienku, w miejscu i czasie przez siebie wskazanym. Pojawiła się po czasie, a kontrola doszła do skutku, ale POLADA oceniła zaistniałą sytuację jako naruszenie przepisów.

- Tutaj żadna sytuacja, żaden test, nie miał nic wspólnego z dopingiem. To było tylko moje zaniedbanie - kajała się Maliszewska.

Cały szery i ekskluzywny wywiad, przeprowadzony z Natalią Maliszewską przez Paulinę Chylewską, będzie można obejrzeć we wtorek (26 grudnia), w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, na antenie Polsatu Sport. Początek o godzinie 13:20.

