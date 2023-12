Enea Czarni Radom i PGE GiEK Skra Bełchatów zmierzą się w meczu 13. kolejki siatkarskiej PlusLigi. Który zespół będzie górą w tym starciu? O której godzinie mecz Czarni - Skra? Kiedy grają Czarni Radom i Skra Bełchatów? Transmisja TV i stream online meczu Enea Czarni Radom - PGE GiEK Skra Bełchatów od godz. 20:30 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Czas na kolejne emocje z siatkarską PlusLigą w roli głównej! Tym razem w radomskiej hali Czarni będą chcieli pokonać drużynę z Bełchatowa. Przypomnijmy, że oba zespoły zawodzą w tym sezonie swoich kibiców, więc punkty przed świętami będą szczególnie cenne i osłodzą niezbyt korzystną rzeczywistość.

Skra zajmuje dopiero 13. miejsce w tabeli i ma na koncie 10 punktów. Zespół z centralnej Polski, który przeszedł ogromną rewolucję przed sezonem jak na razie nie ma dobrej passy i musi punktować w takich meczach jak ten z Czarnymi, którzy spisują się jeszcze gorzej...



Czarni nie mają łatwego czasu. Dość wspomnieć o tym, że nie wygrali we własnej hali od ponad dwóch lat, a cierpliwość do trenera Pawła Woickiego stracił niedawno zarządzający klubem Paweł Zagumny. Były rozgrywający został zwolniony po porażce z bezpośrednim rywalem w walce o pozostanie w PlusLidze, czyli GKS-em Katowice, a w jego miejsce wstąpił Waldo Kantor, który w ostatnich latach prowadził drużyny z Argentyny, Arabii Saudyjskiej oraz Włoch. W okresie 1999-2003 pełnił również rolę asystenta pierwszej drużyny narodowej mężczyzn i to doświadczenie ma mu pomóc w wydźwignięciu zespołu z samego dna tabeli i widma rychłego spadku.

O której godzinie mecz Czarni - Skra? Kiedy grają Czarni Radom i Skra Bełchatów?

Mecz Enea Czarni Radom - PGE GiEK Skra Bełchatów odbędzie się w sobotę 23 grudnia o godz. 20:30 i będzie transmitowany w Polsacie Sport oraz na Polsat Box Go.

