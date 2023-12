Reprezentant Polski zmieni klub? Powodem mogą być zbyt wysokie zarobki

Wiele wskazuje na to, że Bartłomiej Drągowski wkrótce odejdzie z Spezii Calcio. Jak donoszą włoskie media, pensja 26-latka poważnie obciąża budżet zespołu z Serie B. W związku z tym klub rozważa sprzedanie reprezentanta Polski.

Takie wieści przekazał portal "Il Secolo XIX". Drągowski jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w drużynie z Ligurii. Od początku bieżącego sezonu Serie B był pierwszym bramkarzem Spezii. Na przełomie listopada i grudnia doznał kontuzji, która na pewien czas wykluczyła go z gry. W poprzedniej kolejce polski golkiper był już zdrowy, ale spotkanie z Bari obejrzał z ławki rezerwowych. Natomiast w sobotę zabrakło go nawet w kadrze meczowej na starcie z Citadellą.

Miejsce wychowanka Jagiellonii Białystok zajął doświadczony Jeroen Zoet. Obecnie wszystko wskazuje na to, że to Holender będzie pierwszym wyborem trenera Luki D'Angelo. Z kolei Drągowskiego klub spróbuje sprzedać jeszcze tej zimy. Dodajmy, że Spezia radzi sobie w tym sezonie rozczarowująco. "Aguilotti" zajmują trzecie od końca miejsce w tabeli Serie B. Jest to lokata zagrożona spadkiem. Oprócz Drągowskiego barwy klubu z La Spezii przywdziewają inni Polacy - Arkadiusz Reca, Szymon Żurkowski i Oskar Lachowicz.

We Włoszech mówi się, że zainteresowane sprowadzeniem reprezentanta Polski może być Empoli. 26-latek już kiedyś przebywał w tym zespole na wypożyczeniu z Fiorentiny i zostawił po sobie dobre wrażenie. Na korzyść Drągowskiego przemawia również fakt, iż kiedy jest zdrowy i w rytmie meczowym, może liczyć na powołania do prowadzonej przez Michała Probierza kadry narodowej.

Urodzony w Białymstoku bramkarz od lat występuje na Półwyspie Apenińskim. W latach 2016-2022 (z przerwą na wypożyczenie do Empoli w 2019 roku) był zawodnikiem Fiorentiny. Po utracie miejsca w wyjściowym składzie "Violi" przeszedł do Spezii.

mtu, Polsat Sport