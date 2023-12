Sochan kompletnie zaskoczył. Co na to polscy fani?

Nie da się ukryć, że będąc profesjonalnym sportowcem nie ma aż tyle czasu na odpoczynek podczas świąt. Piłkarze w angielskiej Premier League od lat rozgrywają kolejkę w drugi dzień świąt, taryfy ulgowej nie mają również koszykarze występujący w NBA. San Antonio Spurs, którego zawodnikiem jest Sochan, rozegra swoje najbliższe spotkania 24, 27 i 29 grudnia.

Wydawać by się mogło, że tym co łączy polskich sportowców z całą resztą naszego społeczeństwa, są podobne upodobania kulinarne. W rozmowie z PAP Sochan zdradził jednak, że jedna z tradycyjnych potraw wigilijnych kompletnie nie przypadła mu do gustu!

- Lubię każdą potrawę, które przygotowują mama i babcia - tylko nie sałatkę jarzynową - zaskoczył polski koszykarz. Dodając wcześniej także, że na pierwszym miejscu w swoim "wigilijnym rankingu" umieściłby pierogi.

- W ostatnie latach, niestety, święta spędzałem poza domem, z dala od najbliższych, więc nie było łatwo... Trzy sezony poprzedzające początek kariery w NBA to pobyty w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech - w trakcie pandemii koronawirusa - i potem znowu w USA. Na szczęście zawsze była okazja spędzić święta z kolegą z drużyny i jego rodziną, za co jestem wdzięczny, choć trochę brakowało mi domowego jedzenia mamy i babci - podsumował obchody Bożego Narodzenia w minionych latach 20-latek.

fdz, PAP, Polsat Sport