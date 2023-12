Znamy najlepszych polskich panczenistów. Nie zabrakło niespodzianek

Rywalizacja na 1500 m była najciekawszym wydarzeniem ostatniego dnia zmagań najlepszych polskich panczenistów w tomaszowskiej Arenie Lodowej. I zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn zakończyła się niespodziankami.

Wśród kobiet zwyciężyła Czyszczoń (AZS AWF Katowice), która została najbardziej utytułowaną panczenistką trwających od czwartku zawodów. W poprzednich dniach w indywidulanych startach sięgnęła po złoto na 3000 m oraz ze startu wspólnego. 28-letnia specjalistka od długich dystansów w wyścigu na 1500 m zwyciężyła z czasem 2.01,91, wyprzedzając m.in. broniącą tytułu Karolinę Bosiek (KS Pilica Tomaszów Maz.), która w sobotę była trzecia. Drugie miejsce zajęła Natalia Jabrzyk (KS Pilica Tomaszów Maz.).

W zmaganiach mężczyzn Marcina Bachanka (KS Arena Tomaszów Maz.), który triumfował na tym dystansie w trzech minionych latach, zdetronizował Wojtakowski (KS Pilica Tomaszów Maz.). 18-latek jako jedyny z grona ponad 40 łyżwiarzy zszedł poniżej 1.50 min. Triumfował z bardzo dobrym czasem 1.48,70, przed Bachankiem i Jakubem Piotrowskim (KS Pilica Tomaszów Maz.).

- Jestem bardzo zaskoczony. Nie stawiałem sobie wielkich celów przed tym startem, choć czekałem na swoje pierwsze indywidualne seniorskie złoto, szczególnie na 1500 m. Miałem dobre wspomnienia związane z tym dystansem, a przez ostatni miesiąc udało mi się ponownie zbudować formę i uzyskać największy sukces w mojej karierze - przyznał Wojtakowski, który w sobotę pobił rekord życiowy.

W ostatniej konkurencji zawodów Czyszczoń razem z klubowymi koleżankami z AZS AWF Katowice - Olgą Piotrowską i Mają Płończyk wygrały bieg drużynowy. Wśród męskich zespołów najlepsza była druga ekipa Pilicy Tomaszów Maz. w składzie: Szymon Kwapisz, Michał Kopacz i Dawid Balczerczyk.

MP na dystansach były ostatnim sprawdzianem formy kadrowiczów przed mistrzostwami Europy w Heerenveen w Holandii (5-7 stycznia).

- To były jedne z najciekawszych mistrzostw Polski. Było kilka zaskakujących rozstrzygnięć, m.in. w piątkowym mass starcie mężczyzn. Dużo niespodzianek było też w sobotę. Dla Magdy Czyszczoń to pierwsze w karierze złoto na 1500 m. Patrzyłem na ten bieg i widziałem, że Magda jedzie bardzo dobrze i - jak się okazało - była lepsza od broniącej tytułu Karoliny Bosiek. Wśród mężczyzn świetnie pojechał zaś Szymon Wojtakowski. To jeszcze junior, ale osiągnięty dziś czas daje mu kwalifikacje na ME w Heerenveen - podsumował dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Konrad Niedźwiedzki.

KZ, PAP