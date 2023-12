Życzenia od gwiazd. Obcokrajowcy z PlusLigi zmierzyli się z językiem polskim

Koniec grudnia to czas, w którym tradycyjnie życzymy sobie wszystkiego co najlepsze na święta Bożego Narodzenia oraz na nadchodzący Nowy Rok. Od kiedy istnieją social media, sportowi kibice często mogą w nich usłyszeć takie życzenia od zawodniczek, zawodników i klubów, których zmagania na co dzień śledzą.

W tym roku tej miłej świątecznej tradycji dochował m.in. Projekt Warszawa. Wicelider PlusLigi zamieścił w sieci krótkie wideo, w którym wystąpili Averill, Tillie oraz Weber.

"Świąteczne życzenia rozpoczynamy w tym roku międzynarodowo" - napisano na profilu Projektu na Instagramie. "Zobaczcie jak z życzeniami w swoim, ale też polskim języku, poradzili sobie nasi zagraniczni zawodnicy" - dodano".

Z wymienionej wcześniej trójki z naszym językiem zmierzyli się Averill oraz Tillie. Francuz, który w Warszawie rozgrywa drugi sezon, bardzo dobrze poradził sobie z trudnym dla obcokrajowca słowem "szczęśliwego", nie miał też żadnych problemów z poprawnym wymówieniem słów "Nowego Roku" i "wesołych świąt".

Averill, zawodnik Projektu dopiero od miesiąca, miał z wymową więcej trudności. Amerykanin kilkukrotnie zmierzył się ze zwrotem "wesołych świąt", aż uznał, że nie da rady wypowiedzieć tych słów jak należy i powiedział po angielsku "merry christmas". Jednak kibice z pewnością docenią jego starania, a także ucieszą się ze świątecznych życzeń od zagranicznych gwiazd PlusLigi.

GW, Polsat Sport