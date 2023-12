Ostre słowa Hajty o reprezentacji! "Największy paradoks polskiej piłki"

Rok 2023 dobiega końca, więc w niedzielnym Cafe Futbol eksperci podsumowali minione miesiące. Najwięcej czasu zajęła dyskusja na temat reprezentacji Polski, która zawiodła oczekiwania. - Największym paradoksem polskiej piłki jest to, że my zaczynamy dziękować piłkarzom za zaangażowanie - powiedział Tomasz Hajto.

Miniony rok był nieudany dla polskiej piłki. Zaczął się od poszukiwań selekcjonera po tym, jak zakończyła się misja Czesława Michniewicza. Jego miejsce zajął Fernando Santos, ale już we wrześniu Portugalczyk pożegnał się z posadą. Wówczas postawiono na Michała Probierza.

W międzyczasie wciąż rozgrywały się afery i skandale wokół PZPN. - Zajmowaliśmy się tematami zastępczymi, takimi jak zwalnianie pracowników czy wyjazdy działaczy na mecze. Powinniśmy tymczasem skupiać się na ocenie gry piłkarzy, która najczęściej była po prostu słaba. Trzymam kciuki za Michała Probierza, mam nadzieję, że będzie prowadził reprezentację twardą ręką - powiedział Tomasz Hajto.

Ekspert Polsatu Sport kontynuował swoją tyradę.

Największym paradoksem polskiej piłki jest to, że my zaczynamy dziękować piłkarzom za zaangażowanie. Jak tak dalej pójdzie, wkrótce będziemy im dziękować za to, że w ogóle przyjechali na kadrę. Nie idźmy w tym kierunku - wierzcie mi. W Anglii, Niemczech czy Hiszpanii nikt nie bałby się krytykować piłkarzy, a my ciągle trzymamy nad nimi parasol ochronny - ocenił.

Cała wypowiedź Tomasza Hajty w załączonym materiale wideo.

JŻ, Polsat Sport