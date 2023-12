Oto co Probierz chciałby znaleźć pod choinką. "To dobry prezent"

Święta to dla wielu czas odpoczynku, przede wszystkim od pracy. Odpowiedź Michała Probierza na pytanie o wymarzony prezent pod choinką wskazuje jednak na to, że selekcjoner nawet w Wigilię nie zapomni o drużynie narodowej.

Michał Probierz przejął reprezentację we wrześniu. Kadra była rozbita po krótkiej i nieudanej kadencji Fernando Santosa, który nie spełnił wysokich oczekiwań. Polski szkoleniowiec dostał odpowiedzialne zadanie - miał uratować losy eliminacji do Euro 2024.

ZOBACZ TAKŻE: Sałatka jarzynowa, świąteczne psy, Dubaj... Jak sportowcy spędzają Wigilię?

Ostatecznie kadra nie zdołała zająć jednego z dwóch pierwszych miejsc w grupie, więc awans na turniej wciąż stoi pod znakiem zapytania. Jedyną szansą na to, aby pojechać do Niemiec, pozostaną baraże.

Probierz nie traci jednak nadziei. W rozmowie z "Faktem" odpowiedział na pytanie o wymarzony prezent świąteczny.

- Bilety na euro to dobry prezent. Ale wiem, że awans można wywalczyć tylko ciężką pracą. Mamy czas, by to zrobić. Mamy dobrych piłkarzy i sztab ludzi gotowych na trudne wyzwania - powiedział selekcjoner.

Na koniec wywiadu Probierz złożył też życzenia kibicom.

- Życzę sobie oraz kibicom zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz tego, żeby nowy rok był spokojniejszy i żeby wszystko dobrze się układało. A sportowo, żeby wszyscy byli zadowoleni z tej naszej reprezentacji - życzył trener.

JŻ, Polsat Sport