Szczere wyznanie Natalii Maliszewskiej. "Biję się z tym, że tak się to wydarzyło"

Maliszewska została tymczasowo zawieszona we wrześniu, zaś trzy miesiące później nałożono na nią 14-miesięczną dyskwalifikację. Polka nie została jednak wykluczona z rywalizacji za doping, ale za błędy proceduralne. W ciągu 12 miesięcy łyżwiarka trzykrotnie ominęła kontrolę: dwa razy nastąpił błąd wprowadzenia danych pobytowych do systemu ADAMS, natomiast raz spóźniła się na kontrolę. Badanie przeprowadzono po wyznaczonym jednogodzinnym okienku i wykazało ono, że nasza zawodniczka nie przyjmowała zabronionych środków, ale cała sytuacja zakwalifikowana została jako naruszenie procedur.

- Chciałam zaznaczyć to, że byłam wtedy w miejscu, gdzie wykonywałam swoją pracę. Gdzie ja, jako zawodnik, staję się coraz lepsza. Gdzie staram się zbliżać do osiągnięcia celów, które sobie stawiam - powiedziała Natalia Maliszewska w ekskluzywnym wywiadzie, udzielonym Paulinie Chylewskiej.

Multimedalistka mistrzostw Europy zdaje sobie sprawę z tego, że Polska Agencja Antydopingowa musiała zaklasyfikować to zdarzenie właśnie w taki, a nie inny sposób.

- Nie jest to łatwe i oczywiście biję się z tym, że wydarzyło się to tak, jak się wydarzyło. Ale jedyne, co pozostało mi w tym momencie zrobić, to przeprosić wszystkich ludzi, którzy we mnie wierzyli. To nie jest łatwy moment w karierze sportowca, ale z drugiej strony to była niesamowita nauczka - przyznała Maliszewska.

RI, Polsat Sport