Brazylia wykluczona z mundialu? Wszystko w rękach FIFA

Reprezentacja Brazylii wykluczona z mistrzostw świata? Wydaje się to niewyobrażalne, ale być może na takie działania zdecyduje się Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA).

Brazylia to jedyna piłkarska reprezentacja na świecie, która grała we wszystkich edycjach mistrzostw świata. Tym bardziej trudno sobie wyobrazić, że FIFA mogłaby wykluczyć drużynę narodową z "Kraju Kawy" z mundialu. To jednak może się wydarzyć.

A dlaczego? Głównym powodem są problemy wewnętrzne brazylijskiego związku piłkarskiego (CBF). Na początku grudnia sąd w Rio de Janeiro postanowił usunąć Ednaldo Rodriguesa ze stanowiska prezesa federacji. Dodatkowo odsunięto jego urzędników. Powodem takiej decyzji były nieprawidłowości podczas wyborów w związku. Sąd nakazał zorganizowanie nowych wyborów, które mają się odbyć w ciągu najbliższych tygodni.

FIFA uważa, że działania sądu w Rio były nieuzasadnione i zastrzega, że w przypadku przeprowadzenia nowych wyborów może zawiesić brazylijskie reprezentacje. W styczniu ma powstać komisja, która ma zająć się sprawą Brazylii. W jej utworzeniu ma pomóc CONMEBOL (południowoamerykańska konfederacja piłki nożnej).

- Gdyby CBF została ostatecznie zawieszona, utraciłaby wszystkie prawa członkowskie ze skutkiem natychmiastowym. Oznaczałoby to również, że reprezentanci CBF i zespoły klubowe nie byłyby już uprawnione do udziału w jakichkolwiek międzynarodowych rozgrywkach - czytamy w oświadczeniu FIFA.

IM, Polsat Sport