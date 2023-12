- Kane pasuje do Bundesligi. I jest już znacznie cenniejszy od Roberta Lewandowskiego – stwierdził 79-leni Maier, który w Bayernie spędził całą karierę, a z reprezentacją zdobył mistrzostwo świata w 1974 roku.

Grający od tego sezonu w Bayernie Kane jest bardzo skuteczny. W 15 występach w Bundeslidze zdobył 21 bramek i jeśli utrzyma obecną formę, to poprawi rekord Lewandowskiego, który w sezonie 2020/21 strzelił 41 goli.

- Już latem dało się zauważyć, że on będzie w Bayernie dobrze funkcjonować. Ale to, co robi, przekracza moje oczekiwania. Po prostu brak słów. Jest prawdziwym liderem, bardzo dobrze zżył się z drużyną - dodał Maier, który w niemieckim mundialu w 1974 roku grał m.in. w decydującym o awansie do finału meczu przeciwko Polsce.

Sam Kane po ostatniej tegorocznej kolejce Bundesligi przyznał, że przechodząc z Tottenhamu nie był pewien, że będzie podstawowym zawodnikiem. Teraz cieszy się także z tego, że w odróżnieniu od Premier League, w Niemczech jest w zimie dłuższa przerwa w rozgrywkach.

- Nie mogę się już doczekać, kiedy z żoną i dziećmi wyjedziemy w jakieś ciepłe miejsce. Moim znajomym grającym w Anglii przyślę zdjęcie z plaży. To będzie świetna zabawa - powiedział napastnik Bayernu.

Bundesliga wznowi rozgrywki 12 stycznia. Tego dnia Bayern podejmie Hoffenheim.

AA, PAP