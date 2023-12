Luka Doncic pobije kolejny rekord? Może być najszybszy w historii!

Słoweńcowi do tej granicy brakuje tylko 11 punktów. To tyle co nic, biorąc pod uwagę, że w tym sezonie jego minimalny dorobek to 16 punktów, średnio zdobywa ich 32,9, a w 12 z 13 ostatnich występów uzyskał co najmniej 30.

24-letni Doncic rozegrał w NBA 357 meczów. Dotychczasowy rekordzista Donovan Mitchell na osiągnięcie granicy 10 000 pkt potrzebował 410 występów.

CM, PAP