Opublikowano listę najlepszych piłkarzy świata. Które miejsce dla Lewandowskiego?

Magazyn "Four Four Two" z okazji kończącego się 2023 roku opublikował listę sto najlepszych piłkarzy minionych dwunastu miesięcy. W tym gronie znalazł się m.in. Robert Lewandowski. Wielkim nieobecnym zestawienia jest natomiast Cristiano Ronaldo.

Kończy się 2023 rok, a to zatem doskonała okazja do wszelakich podsumowań i publikowania rankingów. Na podobny krok zdecydowali się dziennikarze magazynu "Four Four Two", który postanowił ogłosić - ich zdaniem - listę stu najlepszych piłkarzy miniony dwunastu miesięcy. W tym gronie nie może brakować takich zawodników jak Kylian Mbappe czy Erling Haaland. Znalazło się również miejsce dla Leo Messiego.

Jedynym Polakiem w tym zestawieniu jest Robert Lewandowski, który ma za sobą pełny rok kalendarzowy w barwach Barcelony. Rok okraszony zdobyciem m.in. mistrzostwa Hiszpanii oraz zdobyciem tytułu króla strzelców La Liga. "Lewandowski to legenda. Jego przyjście do Barcelony nie wiązało się z oczekiwaniem na rewolucję, ale on i tak zrobił swoje - będąc jej topowym strzelcem. Dzięki temu dołączył do grona wielkich byłych napastników tego świetnego klubu. 2023 rok może uznać za udany" - napisano w uzasadnieniu.

Warto zaznaczyć, że wielkim nieobecnym tego rankingu jest Cristiano Ronaldo, który od jakiegoś czasu występuje w Arabii Saudyjskiej. Tam zbiera bardzo wysokie recenzje i nie można narzekać na jego bramkostrzelność. Dziennikarze tworzący ranking uznali jednak, że poziom tamtejszych rozgrywek jest na tyle niski, że Portugalczyk nie zasługuje na to, aby znaleźć się nawet na odległej pozycji setki topowych graczy.

A kto znalazł uznanie dziennikarzy magazynu "Four Four Two", kto zajął czołowe lokaty i na której pozycji uplasował się Lewandowski? Odpowiedzi w zamieszczonej galerii.