Kapitalna seria przerwana! Legia górą w świątecznym hicie

Lepiej w to spotkanie weszli gospodarze, którzy po trafieniach Amira Bella prowadzili 7:2. Później na dwie trójki Raya Cowelsa podobnymi rzutami odpowiadał Luke Petrasek. Po późniejszym trafieniu Kamila Łączyńskiego różnica wzrosła do ośmiu punktów. Legia w pewnym momencie starała się reagować, ale włocławianie szybko wracali do kontroli. W końcówce tej części meczu niezwykle aktywny był jednak Christian Vital. Głównie dzięki niemu po 10 minutach był remis - po 22.

W drugiej kwarcie Anwil znowu wychodził na prowadzenie chociażby po zagraniu Jakuba Garbacza, ale po chwili Aric Holman doprowadził do wyrównania. Spotkanie długo było zacięte. Dopiero późniejsze dwie trójki Victora Sandersa dawały trochę oddechu gospodarzom. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 40:36.

Trzecią kwartę zespół trenera Wojciecha Kamińskiego rozpoczął od serii 0:7 i po kolejnej trójce Arica Holmana wychodził na prowadzenie. Później sytuacja zmieniała się dość często. Nadal świetny był Holman, ale dzięki trafieniu z dystansu Mateusza Kostrzewskiego to gospodarze znowu byli lepsi. Ostatecznie jednak dzięki trójce Christiana Vitala po 30 minutach było 54:55.

W kolejnej części meczu inicjatywę przejął Victor Sanders. Jego rzuty z dystansu oznaczały remis! Sytuacja ciągle była niezwykle zacięta. Po następnych rzutach wolnych Vitala Legia znowu prowadziła na trzy minuty przed końcem. Kluczowa okazała się dobitka Michała Kolendy - rywalom zostało zaledwie osiem sekund na reakcję. Później faulował jednak Sanders, a skuteczny na linii rzutów wolnych nadal był Vital. Ostatecznie Legia wygrała 76:74.

Najlepszym zawodnikiem gości był Aric Holman z 22 punktami, 9 zbiórkami i 4 asystami. Victor Sanders zdobył dla gospodarzy 24 punkty i 5 asyst.

ORLEN Basket Liga - 14. kolejka

Anwil Włocławek - Legia Warszawa 74:76 (22:22, 18:14, 14:19, 20:21)

Anwil: Victor Sanders 24, Luke Petrasek 13, Jakub Garbacz 10, Amir Bell 9, Kamil Łączyński 9, Kalif Young 4, Mateusz Kostrzewski 3, Janari Joesaar 2, Maciej Bojanowski 0, Tanner Groves 0, Igor Wadowski 0

Legia: Christian Vital 26, Aric Holman 22, Raymond Cowels III 8, Josip Sobin 7, Michał Kolenda 5, Marcel Ponitka 5, Shawn Pipes Jr. 3, Dariusz Wyka 0, Grzegorz Kulka 0.

