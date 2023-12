Obie ekipy, które spotkają się na Turf Moor podczas drugiego dnia świąt, mają w tym sezonie kompletnie inne cele. "The Reds" walczą o powrót na sam szczyt i zdobycie kolejnego tytułu mistrzowskiego, "The Clarets" zaś robią wszystko, by po roku nie znaleźć się znowu w rozgrywkach Championship.

Zespół prowadzony przez Vincenta Kompany'ego przystąpi do wtorkowej rywalizacji z przedostatniego miejsca w tabeli. Obecność Burnley w strefie spadkowej spowodowana jest zdobyciem zaledwie jedenastu punktów w osiemnastu meczach. W ostatniej kolejce "The Clarets" ograli jednak na wyjeździe 2:0 Fulham i mocno poprawili sobie humory.



Podopieczni Juergena Kloppa są natomiast wiceliderem Premier League, z jednym "oczkiem" straty do prowadzącego Arsenalu. W konfrontacji z Burnley każdy inny wynik niż ich triumf będzie sporą niespodzianką

Relacja i wynik na żywo meczu Burnley - Liverpool na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17.30.

fdz, Polsat Sport