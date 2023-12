Siedem goli w hicie ligi saudyjskiej! Dwa trafienia Cristiano Ronaldo

Pierwszy raz w tym meczu piłka zatrzepotała w siatce w 11. minucie. Futbolówkę w polne karne z lewego skrzydła dośrodkował Alex Telles. Cristiano Ronaldo bez większych problemów pokonał bramkarza rywali, jednak okazało się, że Portugalczyk w tej sytuacji przebywał na spalonym, przez co jego trafienie nie mogło zostać uznane.

ZOBACZ TAKŻE: Kuriozalna sytuacja! Lionel Messi nie będzie mógł zagrać w tych meczach

Już po chwili to gospodarze wyszli na prowadzenie. Abderrazak Hamdallah oszukał dwóch obrońców i mocnym strzałem otworzył wynik spotkania. Radość zawodników Al-Ittihad nie trwała jednak długo, bowiem już po chwili Karim Benzema sfaulował oponenta we własnej "szesnastce", przez co sędzia wskazał na jedenasty metr. Stały fragment gry pewnie na gola zamienił Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo i jego 8️⃣7️⃣1️⃣ gol w karierze 🔥



📺 Polsat Sport Extra 📲 Polsat Box Go pic.twitter.com/H3eXMDAW9Q — Polsat Sport (@polsatsport) December 26, 2023

Jeszcze przed przerwą ekipa Al-Nassr zdobyła kolejną bramkę. Tym razem swoimi umiejętnościami popisał się inny znany piłkarz - Anderson Talisca. Brazylijczyk sprytną podcinką wpisał się na listę strzelców.

Po przerwie kibice nie musieli długo czekać na kolejną bramkę. W 52. minucie Igor Coronado dośrodkował piłkę w pole karne gości z rzutu wolnego. Dobre podanie wykorzystał Hamdallah, który strzelił swojego drugiego gola w tym starciu.

Jeden z kluczowych momentów tego starcia miał miejsce w 67. minucie. Fabinho sfaulował Otavio we własnym polu karny, za co obejrzał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Z jedenastu metrów ponownie nie pomylił się Ronaldo.

Gwóźdź do trumny gospodarzy w 76. minucie wbił Sadio Mane. Oko w oko z bramkarzem Al-Ittihad stanął Talisca. Brazylijczyk nie zachował się jednak samolubnie i podał do Senegalczyka, który wpakował futbolówkę do pustej bramki. Mane po chwili podwyższył prowadzenie Al-Nassr. Tym razem przy jego trafieniu asystował Otavio. Ostatecznie mecz zakończył się triumfem gości 5:2.

Po tym spotkaniu ekipa Al-Ittihad nadal plasuje się na szóstym miejscu w ligowej tabeli. Drużyna Al-Nassr jest druga na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Arabii Saudyjskiej, tracąc siedem punktów do Al-Hilal.

Al-Ittihad - Al-Nassr 2:5 (1:2)

Bramki: Abderrazak Hamdallah 14 - Cristiano Ronaldo 19 (k.), 68 (k.) Anderson Talisca 38, Sadio Mane 76, 82

Al-Ittihad: Abdullah Al Muaiouf - Marwan Al Sahafi, Hassan Kadesh, Fabinho, Zakaria Al Hawsawi (Abdulrahman Al Oboud 70) - N'Golo Kante, Faisal Al Ghamdi - Romarinho, Abderrazak Hamdallah (Saleh Al Amri 87), Igor Coronado (Sultan Al Farhan 71) - Karim Benzema

Al-Nassr: Nawaf Al Aqidi - Sultan Al Ghannam, Ali Lajami (Abdulelah Al Amri 89), Aymeric Laporte, Alex Telles (Mohammed Qassem Al Nakhli 89) - Seko Fofana (Abdullah Al Khaibari 67), Marcelo Brozovic - Anderson Talisca, Otavio (Abdulmajeed Al Sulaiheem 87), Sadio Mane (Abdulrahman Ghareeb 88) - Cristiano Ronaldo

Czerwona kartka: Fabinho 67