Fatalne wieści dla reprezentanta Polski. Znalazł się na niechlubnej liście

Jeszcze rok temu Michał Skóraś był jednym z najbardziej rozchwytywanych skrzydłowych w Europie. Dobre występy w barwach Lecha Poznań w rozgrywkach Ligi Konferencji UEFA sprawiły, że Skóraś zapracował na zagraniczny transfer. Ostatecznie przeniósł się do belgijskiego Club Brugge.

Transfer do Belgii miał być dla Michała Skórasia jedynie przystankiem przed przenosinami do którejś z czołowych lig europejskich. Club Brugge wydawał się idealnym miejscem do rozwoju młodego skrzydłowego. Transfery pozytywnie ocenilili również eksperci. Skóraś nie rzucił się od razu na głęboko wodę tak jak przed kilkoma laty Bartosz Kapustka czy Jarosław Jach, którzy z poziomu Ekstraklasy próbowali podbić Premier Leauge.

Niestety mimo mniejszych oczekiwań Skóraś nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań, a sześć milionów euro, które Belgowie zapłacili Lechowi Poznań trudno nazwać udaną inwestycją. W barwach ekipy z Brugii Skóraś rozegrał co prawda 20 spotkań, ale strzelił w nich zaledwie jednego gola i zanotował cztery asysty. To zdecydowanie za mało jak na możliwości skrzydłowego reprezentacji Polski.

Niezadowolone z występów Skórasia są również lokalne media. Skala frustracji belgijskich dziennikarzy jest na tyle duża, że jeden z portali o nazwie - "Voetbalnieuws.be" zamieścił reprezentanta Polski na liście największych niewypałów transferowych minionego lata.

"Skóraś asystuje w Pucharze Belgii i w rozgrywkach europejskich, ale w lidze Ronny Deila rzadko korzysta z usług skrzydłowego. Biorąc pod uwagę kwotę sześciu milionów euro, jakie klub wydał za Polaka, jest on jak na razie największym rozczarowaniem transferowym letniego okienka. Być może sytuacja zmieni się po nowym roku" - można przeczytać na stronie portalu.

W obecnym sezonie Jupiler Pro League Club Brugge zajmuje dopiero piąte miejsce ze stratą czterech punktów do trzeciego w tabeli Gent. W ostatnim meczu ligowym przeciwko Royale Union SG, zremisowanym 1:1, Skóraś nie podniósł się z ławki rezerwowych.

K.P, Polsat Sport