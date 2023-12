Kapitalny mecz polskiej siatkarki! Nie zatrzymała jej nawet... koleżanka z reprezentacji

26 grudnia odbył się "polski" mecz we włoskiej SuperLega kobiet. Volley Bergamo z Olivią Różański w składzie pokonało 3:1 Trasportipesanti Casalmaggiore, w którym gra Malwina Smarzek. Co ciekawe, pierwsza z nich wystąpiła w tym spotkaniu na dość nietypowej dla siebie pozycji.

Oba zespoły nie prezentują się w tym sezonie najlepiej, ale to spotkanie dostarczyło wiele emocji, zwłaszcza polskim kibicom. Po dwóch stronach siatki stanęły bowiem dwie reprezentantki Polski: Olivia Różański i Malwina Smarzek. Bergamo zdominowało to spotkanie i zapewniło sobie cenne trzy punkty, dzięki którym siatkarki tego zespołu wyprzedziły swoje rywalki i awansowały na 12. miejsce w ligowej tabeli.

Choć Różański i Smarzek na co dzień występują na różnych pozycjach, tym razem mogły zmierzyć się bezpośrednio. Różański w tym spotkaniu została bowiem przesunięta na atak. Ta zmiana wyszła jej świetnie i okazała się filarem swojego zespołu, doprowadzając go do wygranej.



W bezpośredniej rywalizacji również zwyciężyła Różański. Polka zdobyła 18 punktów: 17 atakiem i jeden zagrywką. Smarzek popisała się szesnastoma "oczkami". Do 15 skutecznych ataków dołożyła jeden blok.