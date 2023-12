Niepokonany zawodnik MMA boi się o życie. "Mam informacje, że ktoś chce mnie zabić"

Kilka dni temu niepokonany w zawodowym MMA Bojković znalazł się w centrum uwagi mediów po tym, jak nieznany sprawca włamał się do jego mieszkania, pobił i próbował udusić partnerkę sportowca. Serba nie było wówczas w domu, ponieważ przebywał w tym czasie na treningu. "The Skull Crusher" jest przekonany, że to on miał być celem ataku.

- Otrzymałem wiarygodną informację z policyjnych źródeł, że moje życie jest poważnie zagrożone. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przygotowywany jest na mnie zamach. To nie jest żart - powiedział Bojković na Instagramie.

Zawodnik podkreślił, że doskonale wie, kto chce wyrządzić mu krzywdę i gdy jego prawnicy skompletują wszystkie materiały dowodowe... poda to do wiadomości publicznej!

- Zespół moich prawników przygotowuje właśnie szczegółowy raport na ten temat, a gdy będzie gotowy, poinformujemy o wszystkim za pośrednictwem mediów. Będzie dokładnie wiadomo, kto za tym stoi, wszystko zostanie nagrane i jeśli coś mi się stanie, będziecie wiedzieli, kto to zrobił. Wkrótce opublikuję szczegółowe dane tego człowieka, włącznie z imieniem i nazwiskiem, a także wszystkich, którzy z nim współpracują. Jestem przede wszystkim wojownikiem i sportowcem, ale nie będę spokojnie siedział i czekał, aż ktoś zabije mnie albo kogoś z moich bliskich. Jestem gotowy zrobić wszystko, by chronić siebie i tych, na których mi zależy - zakończył Serb.

22-latek walczy profesjonalnie od 2021 roku. Dotychczas występował wyłącznie na galach Fight Nation Championship. Ma na koncie pięć wygranych w pięciu pojedynkach, a w pokonanym polu zostawił między innymi Polaka Dawida Gałęckiego.

RI, Polsat Sport