Klub próbuje pozbyć się reprezentanta Polski. Pojawił się ciekawy kierunek transferu

Przed świętami serwis "Il Seccolo XIX" poinformował, że Spezia chce pozbyć się Drągowskiego. Pensja Polaka miała okazać się zbyt obciążająca do dla zespołu z Ligurii. W ostatnich meczach ligowych wychowanek Jagiellonii Białystok wylądował na ławce rezerwowych. Jego miejsce zajął doświadczony Jeroen Zoet. To sygnał, że wkrótce Drągowski może zmienić barwy.

Ten sam portal, który informował, że dni Polaka w klubie z La Spezii są policzone, podał, że zainteresowanie nim wykazują kluby z Niemiec i Francji. Chodzi o jedną z drużyn z 2. Bundesligi oraz o francuskie Rennes. Gdyby Drągowski miał trafić do ekipy z Ligue 1, byłby to dla niego spory awans sportowy. Spezia to aktualnie przedostatnia drużyna Serie B, a zatem drugiego poziomu rozgrywkowego we Włoszech. Natomiast Rennes to aktualnie 10. drużyna najwyższej klasy rozgrywkowej nad Sekwaną.

Na razie nie wiadomo, który kierunek wybierze Drągowski. Nie można również wykluczyć tego, że zostanie we Italii. Na przestrzeni lat Drągowski wypracował sobie dobrą renomę na Półwyspie Apenińskim. Stało się to za sprawą m.in. dobrych występów w barwach Fiorentiny.

Urodzony w Białymstoku 26-latek ma na swoim koncie dwa występy w reprezentacji Polski. Jeżeli jest w formie i gra regularnie, zwykle może liczyć na powołanie do kadry Michała Probierza.

mtu, Polsat Sport