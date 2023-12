W piątek minie dekada odkąd Michael Schumacher uległ ciężkiemu wypadkowi na nartach. Od tamtej pory stan zdrowia siedmiokrotnego mistrza świata Formuły 1 pozostaje owiany tajemnicą. Do mediów wyciekają jedynie szczątkowe informacje. "Bild" przekazał jedną z nich. Dotyczy ona niekonwencjonalnej formy leczenia, z jakiej korzysta Niemiec.

Jak informują dziennikarze tabloidu, Schumacher został umieszczony w kokpicie sportowego Mercedesa. Legendarny kierowca był przewożony po ulicach w okolicach jego domu. Celem takiego zabiegu była próba pobudzenia mózgu 54-latka poprzez znajome i lubiane przez niego dźwięki. Na razie nie wiadomo, na ile ten sposób terapii był skuteczny.

Schumacher przechodzi rehabilitację w swojej rezydencji nad Jeziorem Genewskim. 54-latek jest objęty całodobową opieką. Niemieckie media informują, że nad stanem zdrowia słynnego kierowcy wyścigowego czuwa 15-osobowy zespół, w którego skład wchodzą lekarze, pielęgniarki i masażyści.

Przypomnijmy, że Schumacher uległ ciężkiemu wypadkowi na nartach 29 grudnia 2013 roku. Podczas zjazdu upadł i uderzył głową o kamień. Niemiec miał na głowie kask i to uratowało jego życie, ale nie uchroniło go przed poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Jak przekazali wówczas lekarze, doszło do poważnego urazu mózgu. Od tamtej pory rodzina Schumachera chroni jego prywatność i nie ujawnia zbyt wielu informacji na temat jego stanu.

54-latek to jedna z największych legend motorsportu. Siedmiokrotnie sięgał po mistrzostwo świata Formuły 1. To najlepszy wynik w historii. W 2020 roku jego osiągnięcie wyrównał Lewis Hamilton. Największe sukcesy Schumacher święcił w barwach Ferrari. W 2006 roku postanowił zakończyć karierę, lecz wznowił ją cztery lata później już jako kierowca Mercedesa. Definitywnie rozstał się z F1 w 2012 roku. W ślady Michaela poszedł jego syn Mick, który ścigał się w królowej motorsportu w latach 2021-2022.

mtu, Polsat Sport